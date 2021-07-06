Ordu'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Ordu'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'da denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Sefa Eyi - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, arkadaşı Resul Alperen Cüre (21) ile gittikleri Belicesu Mahallesi'ndeki plajda serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Hüseyin Furkan Şen'i (21) arama çalışmaları sabah saatlerinden itibaren yeniden başladı.

Jandarma, itfaiye ve su altı arama ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu Şen'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yakınlarında bulundu.

Kıyıya çıkarılan Şen'in cesedi, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Belicesu Mahallesi'ndeki plajda denize giren Hüseyin Furkan Şen ve Resul Alperen Cüre, bir süre sonra akıntıya kapılmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Cüre, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılmış, kaybolan Şen'i arama çalışmalarına, havanın kararması ve denizin dalgalı olması nedeniyle gece saatlerinde ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Eyi

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