Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi - Haberler

Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi

Ordu'da yapılan bir operasyonda 16. yüzyıldan kalma kilise papazlarının ayinlerde kullandığı tarihi haç ele geçirildi.

23.12.2019 18:11 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:16
Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi

'da yapılan bir operasyonda 16. yüzyıldan kalma kilise papazlarının ayinlerde kullandığı tarihi haç ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 şüpheli şahsın evinde arama yapıldı.


Yapılan aramada 16'ncı yüzyılda kilise papazlarının ayinlerde kullandıkları tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 adet haç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler