"Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitap yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitap yayımlandı

'Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne' isimli kitap yayımlandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Kültür Sanat

Hekim, tıp tarihçisi, ilimler tarihçisi, folklor araştırmacısı, etnograf, yazar, arşivci, ressam, şair, hattat, ebru sanatçısı ve müzehhib Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in Edirne'ye ilgili makale, yazı, fotoğraf ve çizimleri, "Ord. Prof. Dr.

Hekim, tıp tarihçisi, ilimler tarihçisi, folklor araştırmacısı, etnograf, yazar, arşivci, ressam, şair, hattat, ebru sanatçısı ve müzehhib Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver'in Edirne'ye ilgili makale, yazı, fotoğraf ve çizimleri, "Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitapta toplandı.

Kitabın yazarı İstanbul Arel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Ofisi Direktörü Ender Bilar, AA muhabirine, Süheyl Ünver'in Edirne'nin şehir tarihini kayıt altına alan önemli isimlerden biri olduğunu söyledi.

Ünver'in, Dr. Rıfat Osman ile tanıştıktan sonra 10 yıl boyunca birbirlerine karşılıklı 750 mektup yazdıklarını belirten Bilar, bu mektupların hepsinin Edirne tarihini içerdiğini ifade etti.

Ünver ve Osman'ın hal hatır sormak için mektup yazmadıklarını, o gün Edirne'de yaşanan olaylar, Edirne'yle ilgili belgeler ve çizimleri birbirlerine gönderdiklerini aktaran Bilar, "Edirne ile Dr. Rıfat Osman aracılığıyla başlayan ilişkisi Süheyl Ünver'i etkiliyor ve Ünver artık Edirne'yi sık sık ziyaret ederek Edirne'nin tarihsel gelişiminde gördüğü aksaklıkları belediye başkanlarına, valilere, ilgili bakanlıklara bildirerek birçok alanda Edirne'nin tarihi eserlerini koruma anlamında önemli görevler alıyor." dedi.

Bilar, Edirne sümbülünün şöhretini ve dönemin Edirne Mevlevihanesi'nin Konya'dan sonraki en büyük mevlevihane olduğunu Ünver'in çizimleri ve makaleleri aracılığıyla öğrendiklerini belirtti.

Ünver'in eserlerini bir kitapta toplamaya karar verdiğini anlatan Bilar, şöyle devam etti:

"Bu makaleler ve gazetelerde yazdığı yazılar arşivlerde, dergilerin sayfalarında duruyordu. Ben bir kütüphaneci olarak bunu kendime görev addettim. Süheyl Ünver'in Edirne'yle ilgili makalelerini bibliyografik künyelerden tespit ederek, arşivlerde çalışarak bulduğumuz dergi sayfalarında kalanları topladık. Çizimlerini de arşivlerden bularak bir kitap haline getirdik. Amacımız bugünün gençliğine ve yarınlara geçmişin tarihi değerlerini, Edirne'yi bizlere tanıtan ve bu günlere getiren bu değerleri gençliğe tanıtmak. O günün Edirne'sini de bugünün Edirnelilerine göstermek."

Üniversite kurulması için çabalamış

Bilar, Ünver'e Edirne'ye yapmış olduğu katkılar nedeniyle "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi gerektiğini söyledi.

Ünver'in tarihi yerlerle ilgili görsel objelerin yanı sıra aldığı notları defterlerde topladığını ifade eden Bilar, "Tüm Türkiye'yi gezmiş, tüm illerle ilgili defterler tutmuş. Edirne defterleri de kızı Gülbün Hanım tarafından yayımlandı. Edirne'de bir üniversite kurulması için girişimlerde bulunmuş. 50'li yıllarda başlıyor bu. Süheyl Ünver'in sadece Edirne tarihi üzerinde değil Edirne'nin sosyal yönüyle, sağlık yönüyle ve üniversite anlamında gelişmesi için de çalışmaları olmuş." dedi.

Vefa ödülünün sahibi oldu

1898 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Süheyl Ünver, Medresetü'l-Hattatin'de tezhip ve ebru öğrendi.

Türk süslemesi minyatür sanatı ile uğraştı. Darülfünun Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Paris Tıp Fakültesi'nde iç hastalıkları uzmanlıklarını tamamladı. Tıp Fakültesi Tedavi Kliniği ile Farmakodinami müderris yardımcılığı yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü'nü kurdu, Güzel Sanatlar Akademisi hocalığı yaptı. 1933 senesinde Üniversite Tıp Tarihi Enstitüsü direktörü oldu. 1938'de profesör, 1954'te ordinaryüs profesör oldu. 1967'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsüsünü kurdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde "Türk minyatürü ve süslemesi" hocalığı yaptı. Topkapı Sarayı Müzesi'nde 500 yıllık nakışhaneyi yeniden kurarak öğrenci yetiştirdi.

1986'da vefat eden Ünver'e 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri "vefa ödülü" verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Arda Turan Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kaleminden Edirne" isimli kitap yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:11:47. #1.15#

title