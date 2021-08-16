Optimist ne demek? Optimist anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Optimist, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Optimist ne demek? Optimist anlamı ne? İşte, Optimist kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Optimist kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Optimist anlamı ne? Optimist ne demek?
OPTİMİST NE DEMEK?
Optimist:
Fransızca optimiste
1. sıfat İyimser, pesimist karşıtı.
2. isim, spor Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış.