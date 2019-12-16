: Optimar son anket sonucunu paylaştı: Davutoğlu ve Babacan'a AK Parti'den destek çok düşük

16.12.2019 23:27 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:38

AK Parti'den ayrılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve AK Parti'de milletvekilliği ve bakanlık yapmış Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı yeni partisiyle ilgili Optimar Araştırma'dan dikkat çekici bir anket geldi.

İKİ YENİ PARTİYE DESTEK YÜZDE 1

'Türkiye'nin Nabzı' isimli araştırmada 'bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?' ve 'bir partiye ihtiyaç var mı?' soruları soruldu. 12-15 Aralık tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirilen bu araştırmaya göre, Davutoğlu'nun kurduğu ve Babacan'ın kuracağı söylenen partiye bugün seçim olduğu takdirde, araştırmaya katılanların yüzde 1'i oy vereceğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 42'si AK Parti'ye, yüzde 22.6'sı CHP'ye,yüzde 12,4'ü HDP'ye, yüzde 10.1'i MHP'ye, yüzde 8.5'i İYİ Parti'ye yüzde 1.1'i Saadet Partisi'ne, yüzde 0.6 Gelecek Partisi'ne ve yüzde 0.6'sı da Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy vereceğini söyledi. Bu sonuçları Büyük Birlik Partisi yüzde 0.5 ile, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.4'le, Vatan Partisi yüzde 0.4'le takip etti.

İKİ YENİ PARTİYE AK PARTİ'DEN DESTEK DÜŞÜK

Optimar'ın yaptığı Türkiye'nin Nabzı araştırmasına göre Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne oy verecek kesimin yüzde 7.7'si 24 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi'ne oy kullandı. MHP'ye oy verenlerin oranı yüzde 1.6 olarak belirtilirken, HDP'ye oy verenlerin oranı ise yüzde 1.5. Gelecek Partisi'ne oy vereceğini söyleyenlerin yalnızca yüzde 0.4'ü 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy kullandı. Aynı araştırmaya göre, Ali Babacan'ın kuracağı partiye oy verecek olanların yüzde 1.2'si 24 Haziran seçimlerinde HDP'ye, yüzde 1.1 ise MHP'ye, yüzde 0.7'si CHP'ye, yüzde 0.5'i AK Parti'ye oy verdi. Yüzde 0.7'de oy kullanmadığını belirtti.

"SEÇMENLERİN YÜZDE 67'Sİ YENİ PARTİYE İHTİYAÇ DUYMUYOR"

Optimar'ın araştırmasından çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, seçmenlerin yaklaşık yüzde 67'sinin yeni bir partiye ihtiyaç duymadığını belirtmesi. Araştırmaya göre 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı' sorusuna yüzde 14.9 'evet' yanıtını verirken, yüzde 66.8 'hayır' cevabını verdi. Kararsız olanların oranı 18.3.

"YENİ PARTİLER HEYECAN YARATMADI"

Araştırmanın sonuçlarını Sputnik'e değerlendiren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir "Daha önceki yapmış olduğumuz araştırmalarda Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partisi yüzde 10 civarında oy potansiyeli gözüküyordu. Ancak son yaptığımız araştırmada parti kurulmuş olması Babacan'ın da kurmasının çok yakın olması sebebiyle 'bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorumuzda isim ve parti olarak sorduk. Sonuçları da her iki parti için binde 5 çıktı. Belki parti yeni olduğu için böyle bir sonuç çıkmış olabilir. Ancak, son zamanlarda toplumun 'Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?' sorumuzda çıkan oranlar da oldukça düşük seviyelerde. Mesela bu soruyu Sayın Akşener parti kurmadan önce sorduğumuzda yüzde 34.5 çıkıyordu, Şubat 2019'da da yüzde 35'ti. 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığımız araştırmalarda hep düşük çıktı. Çünkü vatandaş AK Parti'ye bir ders vermek istiyordu, yerel seçimler öncesi dersini verdi. Belli ölçüde de toplumun muhalefet ihtiyacını başta Ankara ve İstanbul olmak üzere muhalefetin kazanmış olduğu belediyeler ve belediye başkanları karşılamış gibi gözüküyor. Türk siyasal hayatı boyunca ilk çıkışta bir heyecan dalgası yaratamaz, ciddi bir ivme yakalamazlarsa ileriki süreçlerde de başarılı olamıyorlar. Biraz daha zaman geçsin tekrar bir araştırma yapacağız o zaman tekrar oy oranlarını görmüş oluruz" dedi.

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