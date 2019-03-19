Öperek Taciz Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Öperek Taciz Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Samsun'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.

Öperek Taciz Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Samsun'da 16 yaşında olan kızı öperek taciz ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan bir kişinin cezası 6 yıl 8 ay hapse indirildi.

Samsun'da 16 yaşında olan E.D. adlı kız çocuğunu öperek tacizde bulunduğu iddia edilen N.A., daha önce yargılandığı 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ın kararı bozması üzerine bugün aynı mahkemede yeniden yargılanan N.A., bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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