Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı

24.11.2019 16:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:19

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlarken, şehit olan öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakanlığın Twitter hesabında yer alan videoda operasyon bölgesinde tankların önünde toplanan askerler, "Başta, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit olan ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.