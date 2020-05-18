Online tatile 30 Milyar TL harcadık Türkiye'de Covid-19 pandemisi yüzünden durma noktasına gelen tatil ve seyahat için 2019 yılında 30,2 milyar lira harcama yapıldığı belirlendi.

Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD) 2019 E-ticaret Raporu verilere göre, dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları son 6 yıldır rekor seviyede artıyor.

Aylık ziyaretçi sayısı 15 bin ve üzeri olan internet siteleri baz alınarak hazırlanan raporun ilgi çekici bir yönü, tatil ve seyahat harcamaları rekor kırarken, bu hizmeti veren internet sitelerinin sayısının sürekli azalması.

2013 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5,1 milyar lira iken, 2018'de internet sitesi sayısı 95'e kadar gerilemiş, ciro ise 22,9 milyar liraya yükselmişti.

Site sayısındaki düşüş 2019'da da sürdü. 77 online mağazaya kadar gerileyen sektörün yıllık cirosu ise yüzde 32'lik artışla 30,2 milyar liraya ulaştı. Rapor, mağaza sayısı yüzde 67 azalsa da söz konusu pazardaki 6 yıllık büyümenin yüzde 500'e yaklaştığını ortaya koydu.

Tatil-Seyahat Pazarında Hareketlilik Başladı

Partnerleri arasında yerli ve yabancı çok sayıda tatil sitesi bulunan Avantajix.com'un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Covid-19 pandemisi ile durma noktasına gelen tatil-seyahat pazarının, yurt içi satışlarıyla yeniden hareketlenmeye başladığını söyledi.

Hükümetin Antalya, Muğla, Aydın gibi turizm kentlerine seyahat yasağını kaldırması, acentaların satışlarda koşulsuz iptal imkânı sağlamasının sektörü yeniden canlandırdığını anlatan Kayral, "Bu gelişmeler, sezonu açıp açmamakta kararsız olan birçok işletmenin haziranın ikinci yarısı ya da temmuz ayında müşteri kabulüne başlamasına neden oldu. Özellikle acentaların online satışlarda koşulsuz iptal imkânı sağlaması internetten satışları cazip hale getirdi. Şimdilik satışlar yurt içi ile sınırlı. Yurt dışı satışlarının ağustos-eylül ayından sonra başlamasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler