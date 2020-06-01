Online danışmanlık desteği
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Online danışmanlık desteği

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Online danışmanlık desteği
01.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:01

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Tepebaşı Belediyesi, YKS 2020'ye girecek olan 12'inci sınıf öğrencilerine online psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Korona virüs sebebiyle üniversiteye giriş sınavına evlerinde hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için online psikolojik danışmanlık hizmeti sunuyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından sağlanan destek ile sınav heyecanı yaşayan öğrenciler, sınav kaygıları hakkında psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecek. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecek danışmanlık hizmeti, tamamen ücretsiz olarak düzenleniyor. Hizmetten yararlanmak isteyen öğrenciler, Tepebaşı Belediyesi'nin, "www.tepebasi.bel.tr" adresli web sitesinden randevu alabiliyor.

Hafta içi her gün, mesai saatlerinde verilecek olan hizmet hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sınava hazırlanan öğrencilere moral vererek, "Bir belediye başkanı olarak, gençlerimize destek olmayı çok önemli buluyorum. Korona virüs sürecinde bu stresi yaşamak gerçekten zor. Ancak sınava hazırlanan gençlerimiz, bu güçlüğü de omuzlayacaklardır. Bizler de her zaman olduğu gibi bu süreçte de gençlerimizin yanındayız ve girecekleri sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sınava girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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