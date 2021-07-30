ÖNDER Genel Başkanı Ceylan ve Beraberindekilerden Vali Canbolat'a Ziyaret

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Yamak ile Bursa İmam Hatip Mezunları Derneği(BİHMED) Başkanı Kadir Oruç ve Başkan Yardımcısı Mustafa Sayılgan Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.