Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış

Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Arhavi ilçesinde ayılar bir arıcıya ait barakaya girerek kovanlarına zarar vererek maddi hasara yol açtı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde ayılar bir arıcıya ait barakaya girerek kovanlarına zarar vererek maddi hasara yol açtı. Arıcı Erkan Can, tepkisini "Yavruyken beslediğim ayı barakama girmiş yatağımda yatmış acıkınca da bal yiyerek kovanlarıma zarar vermiş" sözleri ile dile getirdi.

Arhavi ilçesinin Kamilet Vadisi'nde Erkan Can'a ait dağ evinde kovanlarına saldıran ayı, 12 kovanı parçalayarak ballarını yedi. Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Can, "Ben onun sınırlarına girmiyorum oda benim sınırlarıma girmeseydi iyi olacaktı ama bakalım sonumuz ne olacak" dedi.

Erkan Can kovanlarının parçalanmasından duyduğu üzüntüyü cep telefonu kamerası ile kayda alarak "15 yıldır bu işi yapıyorum. 2 buçuk yıldır beslediğim bir ayı vardı. Yavruyken kıyamıyor insan. Dağa arılarımın olduğu bölgeye giderken, gelirken her zaman karşılaşıyorduk. Elimin altındaydı, buna ekmeğin üzerine bal döküp bıraktım. Bu gittikçe alıştı. İlk zamanlar bir peteğime zarar vererek başladı. Sonra iki petek, 3 petek en sonunda da 12 kovanımı telef etti. Halbuki dağdaki kulübeme girmiş, yatağımda yatmış, battaniyemi kullanmış. Her türlü imkanları sundum ama her seferine yaptığı bu iş olmadı. Keşke yapmasa ama ben onun sınırına girmiyorum oda benim sınırıma girmese daha iyi olacaktı da bakalım sonumuz ne olacak" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış
Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 16:33:31. #1.14#

title