Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı

31.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:56

Kuzey Irak'a karton taşıyan ve kardeş olan 2 tır şoförü, Kuzey Irak'a seyir halindeyken kendilerini takip eden yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Cep telefonu kameraları ile görüntülenen silahlı saldırıda iki kardeş şans eseri yaralanmadan kurtulurken, 3 saldırgan ise kayıplara karıştı.

ŞİMDİ DE OFİSLERİ KUNDAKLANDI

Bu olayın ardından Mehmet K.'nin Nakliyeciler Sitesi'ndeki iş yeri de husumetli olduğu akrabaları tarafından sabah erken saatlerde molotof ile kundaklandığı öne sürüldü. Güvenlik kameralarına da yansıyan kundaklama anında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Mehmet K. ve kardeşlerine ait iş yerinin kundaklayan şüpheliler kayıplara karıştı. Polis, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Husumetli akrabalarının bu kez de iş yerlerini kundaklarını ileri süren iş yeri sahibi Mehmet K., "Dün akşam 19.00 gibi ofisimizi kapattık. Sabah 08.00'da geldiğimizde ofisimizi bu şekilde gördük. Bu adamdan aramızdaki husumetten dolayı burayı parçalamışlar. Burada maddi ve manevi zarar gördük. Ben savcılığı göreve davet ediyorum. Şanlıurfa savcılığını göreve davet ediyorum. Adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Arabama kurşun sıkıp, yolumu kesmişlerdi. Bu adam ne yakalanıyor ne de tutuklanıyor" dedi.

İş yerini kundaklayan şüphelilerin yakalanıp, cezalandırılmasını isteyen Mehmet K., "İkinci kez buraya gelip ofisimi parçalıyor, kamera kayıtları da elimde daha adam yakalanmamış. Ben İçişleri Bakanlığını göreve davet ediyorum. Bu işlere bir müdahale edilmesini istiyorum. Bizim ölmemiz mi gerekiyor? 'Türkiye Cumhuriyeti'nde adalet var' diyoruz. Nerede bu adalet? Ben bu adaleti bulamıyorum. Adam yolumu kesmiş, ofisimi basmış, kardeşimi yaralamış, nerede bu adalet? 44 bin liraya yakın ofisimden para alındı. Kamera kayıtları ve karakol tutanakları var, bu işin çözülmesini istiyorum. Yapanlar bizleri her daim tehdit ediyor" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan araştırma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA