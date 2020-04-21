Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı
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Osmangazi, Kayhan, 3. Sayfa, Güncel

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı

Bursa'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki genç, önce tartıştığı babasını, ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 68 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

21.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:53
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı

Bursa'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş. (28), önce tartıştığı babası Kamil Ş.'yi (68), ardından kendini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, sokağa çıkıp yardım istediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİNİN ARDINDAN BABASINI BIÇAKLADI

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Uğur Ş., ailesiyle birlikte kaldığı evde bilinmeyen nedenle babası Kamil Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Ş., mutfaktan aldığı bıçakla babasını bacağından yaraladı. Uğur Ş. ardından kendini de bacağından bıçaklarken, Kamil Ş. panikle sokağa çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kamil Ş., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞLI ADAMIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kan kaybeden Kamil Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Uğur Ş. ise sağlık görevlilerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamil Ş.'nin bıçaklandıktan sonra kanlar içinde sokağa çıkıp, yardım istediği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı

Kaynak: DHA

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