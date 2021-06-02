Önce öğrendiler, sonra uyguladılar
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Önce öğrendiler, sonra uyguladılar

İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp - Haberler | Yerel

Önce öğrendiler, sonra uyguladılar "Fındık Yetiştiriciliği Kursu" Ordu'nun Ünye ilçesi Ziraat Odası ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen "Fındık Yetiştiriciliği Kursu" sayesinde üreticiler hem öğrendi hem de bahçelerde öğrendiklerini uyguladı.

Önce öğrendiler, sonra uyguladılar

"Fındık Yetiştiriciliği Kursu"

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Ziraat Odası ile Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleşen "Fındık Yetiştiriciliği Kursu" sayesinde üreticiler hem öğrendi hem de bahçelerde öğrendiklerini uyguladı.

Fındık ayı öncesi çalışmalarına hız kazandıran Ünye Ziraat Odası, küllenme, gübreleme, toprak analizi, aşılama, budama gibi bir çok konuyu üreticilere öğreterek tarımda verimlilik adı altında bilgilendirme sağladı. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa gerçekleşen kursa katılan 20 kişi, kurs sonunda ise aldıkları eğitimle bahçelerinde uygulama yaptı.

"Öncelikli bakım ve ışkın ve toprak analizi"

Fındık yetiştiricilerine özellikle bakımın iyi olması gerektiğini söyleyen Ünye Ziraat Odasında ziraat mühendisi olarak görev yapan Elif Mutlu, "Biz Ziraat Odası olarak Ünye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber 'Fındık Yetiştiriciliği Kursu' açtık. Üreticilerimizle beraber Ömer Arslan muhtarımızın bahçesinde uygulama gerçekleştirdik. Burada yaptığımız uygulamalarda bütün fındıkla alakalı teorik derslerimizin uygulamasını yaptık. Gübreleme, toprak analizlerinin alınması, budama gibi yapacağımız çalışmalarımızı üreticilerimizle beraber gerçekleştirdik. Tüm bitkiler ve canlılar için bakım çok önemlidir. Çünkü bir üretici tok fındık almak istiyorsa öncelikli olarak ışkın temizliğini yapması lazım. Bundan ziyade üreticilerimizin mutlaka toprak analizlerini de yaptırmaları gerekir. Biz üreticilerimizi daima uyararak bahçelerdeki toplanan fındık sonrası topraklarımızın örneğini alarak laboratuvarımıza mutlaka getirmelerini söylüyoruz. Daha sonra üretici bahçe temizliği yapacak ve ardından budama işlemini uygulayacağız. Fındık ocaklarında mutlaka 6 veya 8 arasında dal bırakılması gerekmektedir. Çünkü bahçenin mutlaka güneşe ve havalanmaya ihtiyacı var" dedi.

Ortaklaşa düzenlenen kursta konuşan Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Banu Demirel Ateş, "Bizler de fındık yetiştiriciliği ile beraber Halk Eğitim kurslarının desteklemesiyle meyve ağaçlarında aşılama kursları açtık. İki dönemdir kurslarımıza devam ediyoruz. Bu günde teorik olarak gördüğümüz derslerin pratiklerini yapmaya geldik. Yapılan çalışmalarımızı ise yine kursiyerlerimizde uygulamalı olarak yapacak" diye konuştu.

Önce öğrendiler, sonra uyguladılar
Önce öğrendiler, sonra uyguladılar
Önce öğrendiler, sonra uyguladılar
Önce öğrendiler, sonra uyguladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamza Alp

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