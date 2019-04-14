Cani Koca, Uzaklaştırma Kararı Olan Karısını Vurdu Sonra Fare Zehri İçti!
İzmir'de cani koca, boşanma sürecinde olduğunu eşini silahla ağır yaradıktan sonra fare zehri içip intihara kalkıştı. Olayı anlatan apartman sakini, "Adam banyoda kadına vuruyordu. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu." dedi.
İzmir'in Konak ilçesinde Ramazan D., boşanma sürecinde olduğu hakkında uzaklaştıma kararı olan eşi Hüsniye D.'yi tabancayla vurdu. Cani koca ardından fare zehri içip intihara kalkıştı. İçeriye giren polis ekipleri Hüseyin D.'yi etkisiz hale getirirken, ağır yaralı kadın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVE GELDİ
Olay saat 12.00 sularında Konak Zafertepe Mahallesi 613 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hüsniye D. evde yalnızken, boşanmak üzere olduğu hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi Ramazan D. eve geldi.
TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
Hüsniye D. kapıyı açmazken, Ramazan D. apartmandaki komşulardan birinden kapıyı açmasını istedi. Kapı önünde tartışmaya başlayan çift çevreyi rahatsız etmemek için evin içerisine girdi.
TABANCAYLA VURDU
Ramazan D., barışma isteğini kabul etmeyen eşini tabancayla vurdu. Silah seslerini duyan komşular hemen durumu polise bildirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi. Polislere kapıyı açmayan Ramazan D., evde bulunan fare zehrini içerek intihara kalkıştı. İçeriye giren polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirirken, ağır yaralı kadın Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMU CİDDİ
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ramazan D.'nin durumunun ise iyi olduğu, Hüsniye D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"HER YERİNDEN KAN AKIYORDU"
Olayı anlatan apartman sakini O.A., "Adam hakkında uzlaştırma kararı olduğu için kapıyı benim çalmamı istedi. Zile bastım. Sonra içeriye girdiler. Bende uzlaştırmak için bunu yaptım. Daha sonra silah sesleri üzerine polise haber verdik. Kapıyı açıp içeri girdik. Polisler geldi. Adam banyoda kadına vuruyordu. Etkisiz hale getirdik. Kadın ağır yaralıydı, her yerinden kan akıyordu. Adam fare zehri içmiş, bunalımdaymış" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
-
hergün farklı yerlerde aynı tür haberler birileri artık dur desinnnnnnnnnnnnnnnnn idammmmmmmmmmm bile az ceza bunlaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bu tür adamlar hergün acı çeke çeke insanlara izletilmeli....... ancak öyle caydırıcı olur o çığlıklar belki başkalarını adammmmmmmmmmmm eder her erkek erkek değildirrrrrrrrrrrrrrrrr.............Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
idammmmmmmmmm istiyoruzzzzzz ağır cezalar istiyoruzzzzzzzzzzz hergün farklı farklı yerlerde aynı tür haberlerrrrrrr birileri buna artık durrrrrrrrrrrrrrr desinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırGÖKHAN: Çok beklersiniz idamı.kısas için Allahın kanunlarını isteyeceksin şeytanın kanunları olan demokrasilerde kısas yoktur.3 Yayından Kaldır
-
Yarin benzer haberle görüsmek üzere yeni türkiyeCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
LAGAM FARESINI FARE ZEHIRI OLDURMEZCevap Yaz 10 Yayından Kaldır