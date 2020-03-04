Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
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Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı

Ömür Gedik, koronavirüs yüzünden telefonunu yıkama kararı aldığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten ilginç bir paylaşımda bulundu.

04.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:22
Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündeme gelen , nedeniyle yaptığı açıklamada 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Gedik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda telefonunu yıkadığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Gedik'in paylaşımı şöyle:

"Corona korkumdan telefonumu yıkadım… Bozuldu tabii… Tüm gün telefonsuzdum… Tamirine de dünya para verdim… Bu virüs daha gelmeden bozdu keyfimi…"

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