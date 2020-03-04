Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı

04.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 04.03.2020 23:22

Yaptığı çıkışlarla zaman zaman gündeme gelen Ömür Gedik, koronavirüs nedeniyle yaptığı açıklamada 'bu kadarı da olmaz' dedirtti. Gedik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda telefonunu yıkadığını ve yıkanan telefonun bozulduğunu belirten bir paylaşımda bulundu.

Gedik'in paylaşımı şöyle:

"Corona korkumdan telefonumu yıkadım… Bozuldu tabii… Tüm gün telefonsuzdum… Tamirine de dünya para verdim… Bu virüs daha gelmeden bozdu keyfimi…"