Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Şarkıcı Ömür Gedik'in, "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda" diye attığı tweete sosyal medya kullanıcıları Gedik'in şortlu fotoğraflarıyla yanıt verdi.

27.08.2019 23:51
Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullanan Gedik'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı.

Gedik'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken Gedik'e tepki gösteren binlerce takipçisi "ne var bunda" dedi.

GEDİK'İ FOTOĞRAFLARIYLA ELEŞTİRDİLER

Yüzlerce kullanıcı ise Ömür Gedik'e kendisine ait fotoğraflarla cevap verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine, "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt verdi.

Gedik ise bu paylaşıma "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye karşılık verdi.

"DİRENŞORT" TWEETİ GÜNDEME GETİRİLDİ

Öte yandan Gedik'in 2013 yılında attığı kısa şort giydiğine dair tweetleri de ortaya çıktı. Gedik söz konusu paylaşımında "DirenŞort" etiketini bile kullanmış.

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE DE TEPKİ YAĞDI

Ömür Gedik'in Twitter'dan yaptığı şort yorumuna kendi fotoğrafları üzerinden cevap veren takipçileri, bir genç kızın fotoğrafının izinsiz çekilmesine de tepki gösterdi.

İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda diyen Ömür Gedik eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (9)

  • URFALI MİÇO:
    Yakışıyorsa giymeliler,taşımasını biliyorlarsa giymeliler,demek ki sıcaklıyor zalımın kızları,vıyyyy babooooo
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
  • ALPEREN:
    bence kadın haklı bu ne boyle. . dısarda boyle gezen evde aılesının yanında cıplap gezer dıcem zaten cıplak
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • :
    temiz olun temiz. deodorant parfüm kullanın sokağa camiye temiz gidin. . leş gibi kokmayın yıkanın be yıkanın. . . ter leş kokuyorsunuz. . . bre
    Yayından Kaldır
  • ADANUS:
    ömür gedikte haklı kızlarda haklı şöyle düşünecek olursak millet istediğini giyiyior ama eleştiriye gelince herkes namuslu kesiliyor
    Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • VATANDAS:
    Kadin dogru soylemis tam bir rezillik insan onu yatakta bile giymiyor. Ahlaksizlik edepsizlik diz boyu , orasini gostererek gezen kadin aranan kadindir bu kadar basit .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.