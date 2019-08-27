Ömür Gedik'in şort yorumu sosyal medyayı salladı: Bazıları ayıp sınırını aşmış durumda

27.08.2019 23:51

Şarkıcı Ömür Gedik sosyal medya hesabından tartışma yaratan bir paylaşım yaptı. "İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Plajda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." ifadelerini kullanan Gedik'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri yağdı.

Gedik'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekerken Gedik'e tepki gösteren binlerce takipçisi "ne var bunda" dedi.

GEDİK'İ FOTOĞRAFLARIYLA ELEŞTİRDİLER

Yüzlerce kullanıcı ise Ömür Gedik'e kendisine ait fotoğraflarla cevap verdi. Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine, "Türkiyedeki bazı sanatçıların gereksiz yorumları gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda... Arabistanda değilsiniz diyeceğim ama bence zaten bilerek yapıyorlar..." diye yanıt verdi.

Gedik ise bu paylaşıma "Benim aldığım eğitimde yerine göre giyinmek diye bir şey var... Bilmem anlatabildim mi?" diye karşılık verdi.

"DİRENŞORT" TWEETİ GÜNDEME GETİRİLDİ

Öte yandan Gedik'in 2013 yılında attığı kısa şort giydiğine dair tweetleri de ortaya çıktı. Gedik söz konusu paylaşımında "DirenŞort" etiketini bile kullanmış.

GENÇ KIZIN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİNE DE TEPKİ YAĞDI

Ömür Gedik'in Twitter'dan yaptığı şort yorumuna kendi fotoğrafları üzerinden cevap veren takipçileri, bir genç kızın fotoğrafının izinsiz çekilmesine de tepki gösterdi.

İstanbul AVM'lerindeki bazı kızların şortlarının boyu gerçekten ayıp sınırını aşmış durumda diyen Ömür Gedik eleştiri oklarının hedefi oldu.