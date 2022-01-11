Ömer Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, serveti ne kadar? Mehmet Ömer Koç'un hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, İstanbul'un gezgin köpeği Boji'yi sahiplendi. Bunun ardından Ömer Koç kimdir merak edildi. Peki, Ömer Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mehmet Ömer Koç'un hayatı, kariyeri ve biyografisi!

ÖMER KOÇ KİMDİR?

Mehmet Ömer Koç (d. 24 Mart 1962, Ankara) Türk iş insanı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı.

Mehmet Ömer Koç doğum tarihi : 24 Mart 1962

Mehmet Ömer Koç kaç yaşında : 59 yaşında

Mehmet Ömer Koç nereli : Ankara

Mehmet Ömer Koç mesleği ne : Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Rahmi Koç'un oğlu, Mustafa Koç'un kardeşi; Ali Koç'un ağabeyi olan Ömer Koç, Robert Kolejde lise eğitimini tamamladıktan sonra Columbia Üniversitesinden diplomasını almış ayrıca işletme yüksek lisansı yapmıştır. 2008 yılından itibaren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Ömer Koç, ağabeyi Mustafa Koç'un 21 Ocak 2016'daki ani vefatının ardından Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeliğini sürdürmektedir. Vehbi Koç'un önderliğinde kurulan Türk Eğitim Vakfının mütevelli heyet başkanıdır.

Osmanlı tarihi ve Atatürk'e olan ilgisi müze ve sergilerde kendini göstermektedir. Bunun yanında çağdaş sanatı da takip etmektedir. Yönetim kurulunda bulunduğu TÜPRAŞ Arter, İstanbul Tiyatro Festivali gibi etkinliklere sponsor olmaktadır.

ÖMER KOÇ SERVETİ NE KADAR?

Ömer Koç, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 750 milyon dolarlık servetiyle 46. sırada yer almaktadır.

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