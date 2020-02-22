Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir
Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Duran'ın babası, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir" dedi.
Konya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) otopsi raporunda, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bilgisinin yer alması üzerine baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir" dedi.
5 Şubat akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden gittiği kadını dövmeye başladı. Kütüphaneden çıkıp, yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker ise olayı görüp Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Özgür Duran, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Kadir Şeker'in daha önce aynı parkta kavga edenler olması nedeniyle kendini koruma amaçlı yanında taşıdığını söylediği bıçağın '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi.
"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDİR"
Olayın kasten adam öldürme olduğunu savunan baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın kalbe girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir. Biz olayı duyduğumuz andan itibaren bunu savunuyoruz. Böyle bir kaza olmaz. Neden bacağına değil, koluna değil ya da karnına değil de kalbine sapladı. Üniversiteye hazırlanacaksın, doktor olmak isteyeceksin ama yanında suç kapsamında bulunan bıçak taşıyacaksın. Bu kasten yapılmış bir eylemdir. Bu konuda kararlıyız ve savunmalarımızı da bunun üzerinden yapacağız. Bu olayın kanunlardaki cezası bellidir" dedi.
Haber Videosu: Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir
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Artist ilk yaparak adamı öldürmüştür.Devletin polisi var 155 ararsın beklersin.Her olayda adam öldürürsen ve sonradan kadını korudu dersen bundan sonra herkes cinayet işlerCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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karısınca olay bu şekil alıyor karışmayınca suçlu yine sen oluyon yazık günah gitti cocuk en az 5 sene yatarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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30 yıl sadece bu işlere baktım bunun gibi olaylar olabiliyor,suç potansiyeli olan bir kişi ile karşılaştığında adam üzerine üzerine gelir tamam abi sensin dersin karşıdaki bunu sindirdim deyip daha da üzerine gelir,köşeye sıkışan kedi misali.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kasten neden öldursun tanımadığı birini her şey ortada elinizi vijdanınıza koyunda kadirin hayatını mahvetmeyin ben bayan halımle aynısını yapardımCevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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YAKTINIZ ÇOCUĞUN BAŞINI:((Cevap Yaz 8 4 Yayından Kaldır
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bu çocuğun ve ölen şahsında başı yandı kimse ölen kişiyi dinleyemedi bir kadın dayak yiyorum diye viyakladı genç arkadaş yardım etmek istedi başka birisi öldü kadın başka bir erkek bulup hayatına devam edecek olan bunlara olacak. kadınlar şeytandır.Yayından Kaldır
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Şimdi olaya duygusal bakmaktan çıkalım neden çünkü kriminal raporda bıçağın giriş ve çıkış kesik şekli şiddeti vesaire üzerine düşüp saplanma değil bilerek darbe vurulduğu yönünde çıktı bu da olayın seyrini değiştirir neticede sanırımCevap Yaz 5 Yayından Kaldır