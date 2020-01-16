Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
Mardin'de bir kişi darbedip öldürdüğü akrabası olan kadını kanepenin alt bölümüne sakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler zanlıyı gözaltına aldı.
Mardin'de bir kişi, darp edip öldürdüğü kadını kanepenin alt bölümüne sakladı. Kaçmaya çalışan zanlı, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KANEPENİN ALTINDA BULUNDU
Üzücü olay Mardin'in Artuklu ilçesindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ş.Ç, kaldığı evde akrabası M.K. tarafından başına sert cisim vurularak öldürüldü. Çığlık seslerini duyan komşuları, durumu 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Ş.Ç, kanepenin alt bölümüne gizlenmiş vaziyette bulundu.
OTOPSİ YAPILACAK
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Ş.Ç'nin öldüğü belirlendi. Kafasında darp izlerinin olduğu öğrenilen Ş.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik güçlerince çevrede yapılan çalışmalar sonucu zanlının M.K. olduğu belirlendi. M.K, kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.