Öldü sanılarak morga konulan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada - Haberler
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Öldü sanılarak morga konulan kişi uyanıp ayağa kalktı! O anlar kamerada

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya'da öldü sanılarak sedye üzerinde morgda bekletilen bir kişi uyanıp ayağa kalktı. Korku filmlerini andıran o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'da yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, son paylaşımıyla ülke gündemine oturdu. Morgda bekletilen bir cesedin uyanıp ayağa kalktığı anlar, izleyenleri hayrete düşürdü.

ÖRTÜYÜ KALDIRIP AYAĞA KALKMAYA ÇALIŞTI

Sedye üzerinde beyaz örtü altında yatan cesedin, bir anda canlandığı görüldü. Üzerindeki örtüyü kaldırarak ayağa kalkmaya çalışan Rus, vücudunun kaskatı kesilmesiyle güçlükle hareket edebildi. Ayağa kalktıktan sonra birkaç adım atan adam, daha sonra ise sedyeden destek almaya başladı.

KISA SÜREDE BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Rusya, Morg, Dünya, Haber

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Yorumlar (2)

Ibiş Kısıklı:

ameliyathane gibi sanki

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zübükzade:

Morg böyle olmaz uydurma

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