Olağan Şüpheliler Filmi
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Olağan Şüpheliler Filmi

Olağan Şüpheliler Filmi
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Olağan Şüpheliler filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Olağan Şüpheliler filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Olağan Şüpheliler, bir cinayet işleyen üç kadının hayatına odaklanıyor. Olağan Şüpheliler'in başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen paylaşıyor.

Yönetmen: Yüksel Aksu

Senaryo: Yüksel Aksu

Oyuncular: Yasemin Kay Allen, Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Pamir Pekin, Berk Hakman, Beril Pozam, Fırat Doğruloğlu, Aylin Veziroğlu, Hakan Eratik, Bekir Aksoy, Feyyaz Gümüş

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Olağan Şüpheliler

Yapımcı Firma: 1441 Productions

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Exxen

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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