: Okulda şırıngalı çikolatadan ölümle ilgili idari karar belli oldu

06.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:17

Ankara'da 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'ın boğazına şırıngalı çikolatanın kapağının kaçması sonucu soruşturma başlatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili kararı belli oldu. Alınan bilgiye göre, 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda yaşanan olay sonrasında Bakanlıkça başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

YÖNETİCİLİK GÖREVLERİNE SON VERİLDİ

Soruşturma neticesinde, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcısı ve öğretmenler hakkında, okul yöneticiliği görevlerine son verilmesi, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek görev yerlerinin değiştirilmesi kararı alındı. Ayrıca Bakanlık tarafından konuyla ilgili adli sürecin büyük hassasiyetle yakından takip edildiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda okuyan Mert Yağız Köksal (7), 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması nedeniyle fenalaşmıştı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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