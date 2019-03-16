Okulda Gizlice İşe Giren Veli, Öğrencilere Bozuk Yemek Verildiğini İspat Etti

Çin'in Chengu, şehrinde bir özel okul, öğrencilere öğle yemeğinde bozulmuş yemek verdi. Öğrencilerden birinin şikayeti üzerine yaşananları ispat etmek isteyen bir veli, okulun kantininde kimliğini gizleyerek işe başladı. Okulun öğrencilere bozuk yemekler verdiğini fotoğraflarla kanıtlayan veli, yetkili firma hakkında dava açtı.

OLAYI ÖĞRENEN VELİLER OKULU BASTI

Velinin, yemekhane kantininde çektiği bozulmuş yemek fotoğraflarını paylaşması üzerine diğer veliler de harekete geçti. Yaklaşık 100 veli, çocuklarına bozulmuş yemekler yediren okul yönetimi ile görüşmek için okulu bastı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile velilerin okula girmesi engellendi.

Okul yönetimi, kantinde çalışan tüm personelin işine son verildiğini açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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