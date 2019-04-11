Okulda Camdan Atlayarak İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu okulun camında atlayan Elina Hacıyeva isimli genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALİYEV, SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Okulda arkadaşları tarafından sözlü tacizlere maruz kaldığı öğrenilen genç kızın intiharı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilmişti. Azerbaycan'da büyük yankı uyandıran olayla ilgili Cumhurbaşkanı İlham Aliyev soruşturma talimatı verdi.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan camdan atladıktan sonra yaklaşık 2 saat okulda tutulan genç kızın ölümünde ihmali olduğu düşünülen okul müdürü de görevden alındı.