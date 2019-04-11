Okulda Camdan Atlayarak İntihar Eden Genç Kız Hayatını Kaybetti
Azerbaycan'da eğitim gördüğü okulun camından atlayan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu okulun camında atlayan Elina Hacıyeva isimli genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALİYEV, SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ
Okulda arkadaşları tarafından sözlü tacizlere maruz kaldığı öğrenilen genç kızın intiharı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilmişti. Azerbaycan'da büyük yankı uyandıran olayla ilgili Cumhurbaşkanı İlham Aliyev soruşturma talimatı verdi.
OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI
Öte yandan camdan atladıktan sonra yaklaşık 2 saat okulda tutulan genç kızın ölümünde ihmali olduğu düşünülen okul müdürü de görevden alındı.
YORUMLAR (3)
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ÇÜRÜMÜŞ, KÖHNE SÖZDE BATI TAKLİTÇİLİĞİ HÂD SAFHAYA ULAŞTI. EDEP, AHLAK, GERÇEK İLİMLE, BİLİMLE UĞRAŞMAK; KENDİNE, AİLEYE, VATANA, MİLLETE FAYDALI BİREY OLMA GAYRETİ, DÜZGÜN ÇALIŞMA- HELAL KAZANMA GAYRETİ, İYİ DEĞERLERLE ÖVÜNME, GÜVENME, HUZUR, SEVGİ- SAYGI KALMADI. ALLAH SONUMUZU HAYIRLI ETSİN.Cevap Yaz 4 2 Yayından KaldırHE: Napsaydı kıx arkadaşları psikolojik şiddet uygularken ? Öğretmenler bile göz yummuş zorbalığa ! Hatayı çocuklarımızda arayacağınıza bu duruma getirenleri bir suçlayın , tabi yerse !Yayından Kaldır
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Zaten ölmek için atlamıştı aşağı. Başarılı !Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır