Okul dönüşü kaza: 10 yaralı
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Okul dönüşü kaza: 10 yaralı

Okul dönüşü kaza: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı.

MARDİN'in Midyat ilçesinde okul öğretmenlerini taşıyan servis aracına, arkadan kamyonet çarpması sonucu, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Mardin-Midyat karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Kırsal  Çavuşlu Mahallesi Yunus Emre Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan K.B. yönetimindeki 47 M 3109 plakalı servis minibüsüne, aynı istikamete giden ve plakası öğrenilemeyen M.N.A yönetimindeki kamyonet arkadan çarptı. Kazada, 8'i öğretmen 10 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü M.N.A. ve servis sürücüsü K.B. ile M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B., O.A. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Okul dönüşü kaza: 10 yaralı
Okul dönüşü kaza: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Halis İş

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