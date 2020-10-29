Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek

29.10.2020 00:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:29

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nin iki karakteri Polat Alemdar ve Süleyman Çakır'ı canlandıran Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca'nın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tekrar bir araya geleceği iddia edildi.

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi dizisi işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olacağı iddia edildi.

SEYİRCİDE HEYECAN YARATTI

Posta'nın haberine göre, Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicilerde heyecan yarattı.

Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek

İddiaya göre Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı. Şaşmaz'ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek

İlgili Haberler

Oktay Kaynarca'dan Emel Müftüoğlu'na özel hediye
Oktay Kaynarca'dan Emel Müftüoğlu'na özel hediye
Çukur dizisinde, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın yaşadıkları canlandırıldı
Çukur dizisinde, şüpheli şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın yaşadıkları canlandırıldı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Haber Yorumları (1)
LSPARTALI HÜDAPAR: bu hikaye çoktan bitmişti hala çocuk kandırmak isteyen sıraya geçsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Podolski Okan Buruk Fatih Terim Arda Kardeşler
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 01:02:20. #1.15#
title