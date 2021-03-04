Öksürüğe ne iyi gelir? Evde 12 doğal öksürük ilacı

Öksürük, tahriş edici maddelerin ve enfeksiyonların vücuttan temizlenmesinde rol oynar, ancak kalıcı öksürük can sıkıcı olabilir. Bir öksürük için en iyi tedavi, altta yatan nedene bağlı olacaktır. Alerjiler, enfeksiyonlar ve asit reflü gibi birçok olası öksürük nedeni vardır. Peki, Öksürüğe ne iyi gelir? Evde 12 doğal öksürük ilacı

Bazı doğal ilaçlar öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) şifalı otları ve takviyeleri izlemediğini, bu nedenle bunları kullanan kişilerin düşük kaliteli ürünleri ve safsızlıkları kullanma riski altında olabileceğini hatırlamak önemlidir.

Öksürüğünü tedavi etmek için doğal ilaçlar kullanmak isteyenler kaynakları ve markaları araştırmalıdır. Ayrıca, bazı şifalı bitkiler ve takviyelerin ilaçlara müdahale edebileceğinin ve bunun da istenmeyen yan etkilere neden olabileceğinin farkında olmalıdırlar.

Öksürük şiddetliyse veya birkaç haftadan uzun sürerse, tıbbi yardım almak çok önemlidir.

ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

On iki doğal öksürük ilacı

İnsanlar inatçı bir öksürüğü tedavi etmek için çeşitli doğal ilaçlar kullanırlar. Burada bu çözümlerden 12'sine daha detaylı bakıyoruz.

1. Bal çayı

Öksürük için popüler bir ev ilacı, balı ılık suyla karıştırmaktır.

Bazı araştırmalara göre bal, öksürükleri hafifletebilir.

Araştırmacılar, balın öksürükten en önemli rahatlamayı sağladığını ve bunu dekstrometorfanın izlediğini bildirdi.

Balın dekstrometorfana göre faydaları küçük olmasına rağmen, ebeveynler balı üç müdahalenin hepsinden daha olumlu olarak değerlendirdi.

Balı öksürüğü tedavi etmek için kullanmak için 2 çay kaşığı (çay kaşığı) ılık su veya bitki çayı ile karıştırın. Bu karışımı günde bir veya iki kez iç. 1 yaşın altındaki çocuklara bal vermeyin.

2. Zencefil

Zencefil, antienflamatuvar özelliklere sahip olduğu için kuru veya astımlı öksürüğü hafifletebilir. Ayrıca mide bulantısı ve ağrıyı da hafifletebilir.

Bir çalışma, zencefildeki bazı anti-enflamatuar bileşiklerin solunum yollarındaki zarları gevşeterek öksürüğü azaltabileceğini öne sürüyor.

Bir fincan sıcak suya 20-40 gram (g) taze zencefil dilimleri ekleyerek yatıştırıcı bir zencefil çayı hazırlayın. İçmeden önce birkaç dakika demlenmesini bekleyin. Tadı iyileştirmek ve öksürüğü daha da yatıştırmak için bal veya limon suyu ekleyin.

Bazı durumlarda zencefil çayının mide rahatsızlığına veya mide ekşimesine neden olabileceğini unutmayın .

3. Sıvılar

Susuz kalmamak, öksürük veya soğuk algınlığı olanlar için çok önemlidir. Araştırmalar, oda sıcaklığında sıvı içmenin öksürüğü, burun akıntısını ve hapşırmayı hafifletebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, soğuk algınlığı veya grip gibi ek semptomları olan kişiler , içeceklerini ısıtmaktan fayda görebilir. Aynı çalışma, sıcak içeceklerin boğaz ağrısı , titreme ve yorgunluk gibi daha fazla semptomu hafiflettiğini bildiriyor .

Semptom rahatlaması hemen oldu ve sıcak içeceği bitirdikten sonra devam eden bir süre kaldı.

Rahatlatıcı olabilecek sıcak içecekler şunları içerir:

temiz et suyu

bitkisel çaylar

kafeinsiz siyah çay

ılık su

sıcak meyve suları

4. Buhar

Mukus veya balgam üreten ıslak bir öksürük, buharla iyileşebilir. Sıcak bir duş alın veya banyo yapın ve banyonun buharla dolmasına izin verin. Belirtiler geçene kadar bu buharda birkaç dakika kalın. Daha sonra soğumak ve susuz kalmayı önlemek için bir bardak su iç .

Alternatif olarak, bir buhar kabı yapın. Bunu yapmak için büyük bir kaseyi sıcak suyla doldurun. Okaliptüs veya biberiye gibi bitkiler veya uçucu yağlar ekleyin, bu da tıkanıklığı giderebilir. Kâsenin üzerine eğil ve başının üzerine bir havlu koy. Bu, buharı hapseder. Buharları 5 dakika soluyun. Buhar ciltte ısınırsa, cilt soğuyana kadar devam edin.

Islak öksürüğü veya göğüs tıkanıklığı olan kişiler de Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'nün (NHLBI) tavsiyelerine uymak ve evlerinde soğuk buharlı nemlendirici veya buhar buharlaştırıcı kullanmak isteyebilirler.

5. Hatmi kökü

Hatmi kökü, öksürük ve boğaz ağrısı tedavisi olarak uzun bir kullanım geçmişine sahip bir bitkidir. Bitki, yüksek müsilaj içeriği nedeniyle öksürükten kaynaklanan tahrişi hafifletebilir. Müsilaj, boğazı kaplayan kalın, yapışkan bir maddedir.

Bir küçük bir çalışma, bir bitkisel öksürük şurubu içeren hatmi kökü, kekik ve sarmaşık ile birlikte, etkili bir şekilde, soğuk algınlığı ve solunum yolları enfeksiyonlarından kaynaklanan öksürük rahatlamış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Şurubu aldıktan 12 gün sonra, katılımcıların yüzde 90'ı etkinliğini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Hatmi kökü ayrıca kurutulmuş bitki veya poşet çay olarak da mevcuttur. Her ikisine de sıcak su ekleyin ve hemen için ya da önce soğumasını bekleyin. Hatmi kökü suda ne kadar uzun süre dikilirse, içecekte o kadar çok müsilaj olacaktır.

Yan etkiler mide rahatsızlığını içerebilir, ancak ekstra sıvı içerek buna karşı koymak mümkün olabilir.

6. Tuzlu su gargarası

Bu basit çare, boğaz ağrısı ve ıslak öksürük tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Tuzlu su, boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltır, bu da öksürük ihtiyacını azaltabilir.

Yarım çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suya eriyene kadar karıştırın. Gargara yapmak için kullanmadan önce solüsyonun biraz soğumasını bekleyin. Karışımı tükürmeden önce birkaç dakika boğazın arkasında bekletin. Öksürük iyileşene kadar her gün birkaç kez tuzlu suyla gargara yapın.

Küçük çocuklara tuzlu su vermekten kaçının çünkü doğru şekilde gargara yapamayabilirler ve tuzlu su yutulması tehlikeli olabilir.

7. Bromelain

Ananaslar, öksürüğü tedavi etmeye yardımcı olabilecek bromelain içerir.

Bromelain, ananastan gelen bir enzimdir. En çok meyvenin çekirdeğinde bulunur.

Bromelain, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve ayrıca mukolitik özelliklere sahip olabilir, bu da mukusu parçalayabileceği ve vücuttan çıkarabileceği anlamına gelir.

Bazı insanlar boğazdaki mukusu azaltmak ve öksürüğü bastırmak için her gün ananas suyu içerler. Bununla birlikte, meyve suyunda semptomları hafifletmeye yetecek kadar bromelain olmayabilir.

Bromelain takviyeleri mevcuttur ve öksürüğü gidermede daha etkili olabilir. Bununla birlikte, yeni takviyeleri denemeden önce bir doktorla konuşmak en iyisidir.

Bromelain'e alerjisi olması mümkündür ve bu bitki ayrıca yan etkilere neden olabilir ve ilaçlarla etkileşime girebilir. Kan inceltici veya belirli antibiyotik alan kişiler bromelain almamalıdır.

8. Kekik

Kekik hem mutfak hem de tıbbi kullanımlara sahiptir ve öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve sindirim sorunları için yaygın bir çare .

Bir çalışma, kekik ve sarmaşık yapraklarından oluşan bir öksürük şurubunun, akut bronşitli kişilerde bir plasebo şurubundan daha etkili ve daha hızlı bir şekilde öksürüğü hafiflettiğini buldu. Bitkideki antioksidanlar, faydalarından sorumlu olabilir.

Öksürükleri kekik kullanarak tedavi etmek için bu bitkiyi içeren bir öksürük şurubu arayın. Alternatif olarak, bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kuru kekik ekleyerek kekik çayı yapın. Süzmeden ve içmeden önce 10 dakika demleyin.

9. Asit reflü için diyet değişiklikleri

Asit reflü, öksürüğün yaygın bir nedenidir. Asit reflü tetikleyebilecek gıdalardan kaçınmak, bu durumu yönetmenin ve ona eşlik eden öksürüğü azaltmanın en iyi yollarından biridir.

Her bireyin kaçınması gereken farklı reflü tetikleyicileri olabilir. Reflülerine neyin sebep olduğundan emin olmayan kişiler, diyetlerinden en yaygın tetikleyicileri ortadan kaldırarak ve semptomlarını izleyerek başlayabilirler.

Asit reflüsü en sık tetikleyen yiyecek ve içecekler şunları içerir:

alkol

kafein

çikolata

turunçgil yemekleri

kızarmış ve yağlı yiyecekler

sarımsak ve soğan

nane

baharatlar ve baharatlı yiyecekler

domates ve domates esaslı ürünler

10. Kaygan karaağaç

Yerli Amerikalılar öksürük ve sindirim sorunlarını tedavi etmek için geleneksel olarak kaygan karaağaç kabuğu kullanırlar. Kaygan karaağaç, boğaz ağrısı ve öksürüğü yatıştırmaya yardımcı olan yüksek düzeyde müsilaj içerdiğinden hatmi köküne benzer.

1 çay kaşığı kurutulmuş otu bir bardak sıcak suya ekleyerek kaygan karaağaç çayı yapın. İçmeden önce en az 10 dakika demleyin. Kaygan karaağaçların ilaçların emilimini engelleyebileceğine dikkat etmek önemlidir.

11. N-asetilsistein (NAC)

NAC, amino asit L-sisteinden gelen bir takviyedir. Günlük doz almak, solunum yollarındaki mukusu azaltarak ıslak öksürüğün sıklığını ve şiddetini azaltabilir.

13 çalışmanın meta-analizi, NAC'nin kronik bronşitli kişilerde semptomları önemli ölçüde ve tutarlı bir şekilde azaltabileceğini göstermektedir. Kronik bronşit, mukus birikmesine, öksürüğe ve diğer semptomlara neden olan solunum yollarının uzun süreli iltihaplanmasıdır .

Araştırmacılar, hava yolu tıkanıklığı olmayan kişiler için günlük 600 miligram (mg) NAC dozu ve tıkanıklığın olduğu yerlerde 1.200 mg'a kadar doz önermektedir.

NAC, kurdeşen , şişme, ateş ve nefes almada zorluk gibi ciddi yan etkilere sahip olabilir . Bu yaklaşımı düşünen herkes önce bir doktorla konuşmalıdır.

12. Probiyotikler

Miso çorbası probiyotik bakımından zengindir.

Probiyotikler doğrudan öksürüğü gidermez, ancak bağırsaktaki bakterileri dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilirler.

Üstün bir bağışıklık sistemi, öksürüğe neden olabilecek enfeksiyonlar veya alerjenlerle savaşmaya yardımcı olabilir.

Araştırmaya göre, bir tür probiyotik olan Lactobacillus adlı bir bakteri , soğuk algınlığının önlenmesinde mütevazı bir fayda sağlıyor.

Lactobacillus ve diğer probiyotikleri içeren takviyeler sağlık mağazalarında ve eczanelerde mevcuttur.

Bazı yiyecekler doğal olarak probiyotikler açısından da zengindir, örneğin:

Miso çorbası

doğal yoğurt

Bir çeşit yöresel Kore yemeği

lâhana turşusu

Bununla birlikte, gıdalardaki probiyotik birimlerin sayısı ve çeşitliliği büyük ölçüde değişebilir. Probiyotik açısından zengin besinler yemenin yanı sıra probiyotik takviyeleri almak en iyisi olabilir.