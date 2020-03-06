Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'den olan kızı İstanbul, bebekliğinden beri ilk kez görüntülendi.
06.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:37
Ünlü sunucu Okan Bayülgen, 10 yaşındaki kızı İstanbul ile birlikte önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
BABA KIZ SİNEMA KEYFİ YAPTI
Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Bayülgen, mekandan hızlıca ayrılıp, soruları yanıtsız bıraktı.
Okan Bayülgen ile kızı İstanbul mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptılar.