Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
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Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger'den olan kızı İstanbul, bebekliğinden beri ilk kez görüntülendi.

06.03.2020 21:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:37
Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Ünlü sunucu , 10 yaşındaki kızı ile birlikte önceki gün City's 'nda objektiflere takıldı.

BABA KIZ SİNEMA KEYFİ YAPTI

Gazetecilerin görüntü almasından rahatsız olan Bayülgen, mekandan hızlıca ayrılıp, soruları yanıtsız bıraktı.

Okan Bayülgen ile kızı İstanbul mahalle katında yemek yedikten sonra sinema keyfi yaptılar.


Haber Videosu

: Ünlü sunucu Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
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HABER YORUMLARI (1)

  • ERKIN:
    Yarin birisi cikar da cocugunun ismini Sebinkarahisar, Kaman, Siirt, Artvin, Kagithane koymak isterse, hanigi nufus memuru hayir diyebilir?Artik ulkemizde isim konusunda herseyin civisi cikti. Kimin aklina ne geliyorsa onu koyuyor cocuguna isim diye. Cocuklarimiza Turk isimleri koymaliyiz!!!Ne arap ismi ne devsirme avrupa isimleri ne de hayal kurup guzel zannettigimiz uyduruk isimleri. . . Ozellikle eski Turk isimleri bizim kulturumuzu yasatir ve ayakta tutmaya yardimci olur.
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