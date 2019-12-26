OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

26.12.2019 07:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:05

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Söz konusu karar 7075 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi gereğince verildi.

KOMİSYON NE İŞE YARIYOR?

Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen, kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlayan bir yetkili komisyon.

Komisyon bünyesinde 80'i raportörolmak üzere toplam 250 personel görevlendirilmişti.

Kaynak: AA