Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?
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Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?

15.01.2021 16:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:39
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?

Oğuzhan Koç yeni şarkısını dinleyicileriyle bugün paylaştı. Oğuzhan Koç dinleyicileri, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir? merak etmekte.

Yönetmenliğini Melih Kun'un yaptığı, söz ve müziğin Oğuzhan Koç,Çağrı Telkıvıran işbirliği ile ortaya çıkan Hepsi Geçiyor sözleri ve melodisiyle dikkat çekiyor. Dinleyicilerin arattığı Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir? sizlerle.

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?

OĞUZHAN KOÇ - HEPSİ GEÇİYOR SÖZLERİ NELERDİR?

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri ve melodisiyle pop müziğinde ilk sıralarda dinlenmekte. Radyo kanallarında çalmaya başlayan Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri sizlerle,

Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?

OĞUZHAN KOÇ- HEPSİ GEÇİYOR SÖZLERİ

''Biliyorum çabuk geçer zaman

Zaman bile durur olur yalan

Bilemem belki de alışırım

Muhtemelen de alışamam

Geçmiyor bana inat

Vazgeçme diyor hayat

Bitmeyen umutlarım

Ben de aşka yenildim

Bildiğim ne varsa sildim

Yine de unutmadım

Baktığında mazi yaradır geride kalana

Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana

Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor

Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor.''

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