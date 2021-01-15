Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir?
Oğuzhan Koç yeni şarkısını dinleyicileriyle bugün paylaştı. Oğuzhan Koç dinleyicileri, Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri! Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir? merak etmekte.
Yönetmenliğini Melih Kun'un yaptığı, söz ve müziğin Oğuzhan Koç,Çağrı Telkıvıran işbirliği ile ortaya çıkan Hepsi Geçiyor sözleri ve melodisiyle dikkat çekiyor. Dinleyicilerin arattığı Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri nelerdir? sizlerle.
OĞUZHAN KOÇ - HEPSİ GEÇİYOR SÖZLERİ NELERDİR?
Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri ve melodisiyle pop müziğinde ilk sıralarda dinlenmekte. Radyo kanallarında çalmaya başlayan Oğuzhan Koç - Hepsi Geçiyor sözleri sizlerle,
OĞUZHAN KOÇ- HEPSİ GEÇİYOR SÖZLERİ
''Biliyorum çabuk geçer zaman
Zaman bile durur olur yalan
Bilemem belki de alışırım
Muhtemelen de alışamam
Geçmiyor bana inat
Vazgeçme diyor hayat
Bitmeyen umutlarım
Ben de aşka yenildim
Bildiğim ne varsa sildim
Yine de unutmadım
Baktığında mazi yaradır geride kalana
Kaçtığın anılar kaçtıkça yapışır yakana
Sordum aşka ben de bilemedim kimi seçiyor
Soldum bin kez ama üzülme hiç hepsi geçiyor.''