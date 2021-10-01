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Oğuzhan Asiltürk'ün memleketinde üzüntü

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Oğuzhan Asiltürk'ün memleketinde üzüntü

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de hemşehrileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

MALATYA (İHA) - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de hemşehrileri tarafından üzüntüyle karşılandı.

19, 20 ve 21. dönem Malatya milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yapan Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti. Asiltürk'ün vefatı memleketinde de üzüntüyle karşılandı. 25 Mayıs 1935'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya gelen Asiltürk ilk, ortaokul ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı.

Siyasi hayatı boyunca Malatya'da 3 dönem Milletvekilliği yapan Asiltürk'ün vefat haberinin ardından memleketi Hekimhan ilçesindeki hemşehrileri de büyük üzüntü duydu. Doğup büyüdüğü Hekimhan ilçesi için milletvekilliği döneminde her zaman çalıştığını söyleyen hemşehrileri, vefattan dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek başsağlığı dileğinde bulundular. - MALATYA

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