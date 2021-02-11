Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi!
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Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi!

11.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:18
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Oğuzhan Asiltürk hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk kimdir?

Siyaset gündeminde sıkça adı geçmeye başlayan Oğuzhan Asiltürk gündeminin trend ismi haline geldi. Peki, Oğuzhan Asiltürk kimdir? İşte,Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi!

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Doğum tarihi: 1935

Kaç yaşında: 86yaşında

Nereli:Hekimhan

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 4. (XV.) ve 5. (XVI.) Dönem Ankara, XIX., XX. ve XXI. Dönem Malatya Milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı. Sonra yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987 Anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:19:32. #1.16#
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