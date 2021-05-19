Oğuz Yılmaz - Topal sözleri! 'Topal' şarkı sözleri nelerdir?

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Topal sözleri nelerdir? Topal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Oğuz Yılmaz - Topal sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.

OĞUZ YILMAZ - TOPAL SÖZLERİ

Geliyorum Ankara'nın elinden

Kaşıkları çekilmedin belinden

Seni gidi topal

Seni hayin topal

Seni gidi topal bu gece de burda kal

***

Yandan çarklı geliyor da kaçın

Kapıları, bacaları kapatın

Seni gidi topal

Seni hayin topal

Seni gidi topal bu gece de burda kal