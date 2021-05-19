Oğuz Yılmaz - Topal sözleri! 'Topal' şarkı sözleri nelerdir?
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın en güzel şarkılarının sözleri merak edildi. Peki, Oğuz Yılmaz - Topal sözleri nelerdir? Topal şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Oğuz Yılmaz - Topal sözlerini yazımızdan okuyabilirsiniz.
OĞUZ YILMAZ - TOPAL SÖZLERİ
Geliyorum Ankara'nın elinden
Kaşıkları çekilmedin belinden
Seni gidi topal
Seni hayin topal
Seni gidi topal bu gece de burda kal
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Yandan çarklı geliyor da kaçın
Kapıları, bacaları kapatın
Seni gidi topal
Seni hayin topal
Seni gidi topal bu gece de burda kal