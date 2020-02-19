Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
Haberler » Magazin » Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi - Magazin

Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

O Ses Türkiye yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Bu iddialar dün gerçekleşen "Bayi Toplantısı" filminin galasında belgelendi.

19.02.2020 21:13 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:23

'ın oğlu 'in bir süredir 'yla aşk yaşadığı iddiaları gündemden düşmüyordu. Ezgi Eyüboğlu dün kalpli balonlarla çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Bu balonları güzel oyuncuya Oğulcan Engin'in aldığı iddiaları gündeme geldi.

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİK YAŞADILAR

TV8 ekranlarında yayınlanan 'nin yılbaşı çekimlerinde tanışan Oğulcan Engin ve oyuncu Ezgi Eyüboğlu 'Bayi Toplantısı' filminin galasında görüntülendi. Ünlü çift, kameralar karşısında yaşadıkları panik dikkatlerden kaçmadı.

EZGİ EYÜBOĞLU RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

muhabirleri Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'la tanışıp tanışmadığını sordu. Güzel oyuncu bu sorunun ardından röportajı yarıda keserek oradan ayrıldı. Oğulcan Engin ise gelecek soruları tahmin edercesine direkt olacak sinema salonuna giriş yaptı.


Haber Videosu

: Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler