Öğretmenleri Gözaltına Aldıran Savcı: Rica Üzerine İşlem Yaptırmadım
Diyarbakır'da öğretmenleri gözaltına aldıran savcının ifadesi ortaya çıktı. Savcı, "İçlerinden biri rica etti, polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim" dedi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı sahada sıra tartışması nedeniyle 14 öğretmeni gözaltına aldıran savcı Mehmet Kıran, HSK tarafından görevlendirilen iki müfettişe ifade verdi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 27 Şubat'ta savcı hakimler ile 14 öğretmen arasında halı sahada sıra tartışma çıktı. Tartışmada, Çermik Savcısı Mehmet Kıran'ın talimatı üzerine, öğretmenler gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de takipçisi olduğunu duyurduğu olayın basına yansımasının ardından Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çermik'e giden 2 müfettiş, savcı Mehmet Kıran'ın ifadesine başvurdu.
"ÖNCE BİZ OYNAYALIM RİCASINDA BULUNDUK"
Savcı Kıran'ın ifadesinde, esnaflar karmasıyla maç için hakim ve savcı arkadaşlarıyla gittikleri halı sahada aynı saate başka bir gruba da randevu verildiğini belirterek, "Hakim ve savcılar ile birlikte hazırlandığımızı söyledik, 'önce biz oynayalım' ricasında bulunduk. Ancak arkamı döndüğümde içlerinden biri 'savcı kim oluyor...' diyerek hakaret etmeye başladı" dediği iddia edildi.
Hakaret edeni tespit edemeyince 155'i arayıp polis çağırdığını belirten Kıran'ın, "Kimlikleri üzerinde olmadığı için polisler karakola davet etti. Arabalarıyla karakola gittiler" dediği ileri sürüldü.
"RİCA ÜZERİNE İŞLEM YAPTIRMADIM"
Müfettişlerin "Karakolda neden işlem yaptırmadın?" sorusuna ise savcı Kıran'ın "İçlerinden biri atamasının yapıldığını, güvenlik soruşturmasını beklediğini, olası soruşturma durumunda öğretmen olarak atanamayacağını söyledi. Polisi arayarak işlem yapılmamasını GBT'lerinin yapılarak bırakılmalarını söyledim" dediği öne sürüldü.
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Böyle boş işlerle uğraşan devlet adamının diğer işlere ayıracak zamanı olmaz. direk görevden men edilmeli. Önce adaletli olmalı oda yok rezillik.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Elindeki yetkiyi kötüye kullanan kim varsa hepsi bunun hesabını ateşte verecektir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu tür kişilerin topluma örnek olması gerekir savcı olmaz ise ne olursa olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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kendi hakkını rica ile bile olsa yemeye çalışan birine savcı da kim demek herkesin hakkı, kim olursa olsun kurallara uymak zorunda insanlar,Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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öğretmenler sendikaları siz nerdesiniz o savcıyı görevden alana kadar neden tepki koymazsınızCevap Yaz 8 Yayından Kaldır