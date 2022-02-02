Öğretmenlerden Özlük Hakları ve Likayat Eylemi
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Eğitim İş Sendikası ve Eğitim-Sen öncülüğündeki öğretmenler, bugün Ankara'da özlük haklarını gerileteceği gerekçesiyle AKP'nin Meclis gündemindeki "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifine karşı açıklama girişimlerinde bulundu, ancak sert polis müdahalesiyle karşılaştı.
Eğitim İş Sendikası ve Eğitim-Sen öncülüğündeki öğretmenler, bugün Ankara'da özlük haklarını gerileteceği gerekçesiyle AKP'nin Meclis gündemindeki "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifine karşı açıklama girişimlerinde bulundu, ancak sert polis müdahalesiyle karşılaştı
DailyMotion.com - Güncel