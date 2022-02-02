Öğretmenlerden Özlük Hakları ve Likayat Eylemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretmenlerden Özlük Hakları ve Likayat Eylemi

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Eğitim İş Sendikası ve Eğitim-Sen öncülüğündeki öğretmenler, bugün Ankara'da özlük haklarını gerileteceği gerekçesiyle AKP'nin Meclis gündemindeki "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifine karşı açıklama girişimlerinde bulundu, ancak sert polis müdahalesiyle karşılaştı.

Eğitim İş Sendikası ve Eğitim-Sen öncülüğündeki öğretmenler, bugün Ankara'da özlük haklarını gerileteceği gerekçesiyle AKP'nin Meclis gündemindeki "Öğretmenlik Meslek Kanunu" teklifine karşı açıklama girişimlerinde bulundu, ancak sert polis müdahalesiyle karşılaştı

DailyMotion.com - Güncel

Eğitim İş Sendikası, Eğitim Sen, AK Parti, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title