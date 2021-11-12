Öğretmene isimsiz gül buketleri gönderen temizlik görevlisine 'taciz' davası

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, özel okulda görev yapan, Matematik öğretmeni evli F.G.M. (30), 1,5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntülerinden buketlerin, aynı okulda görevli, evli temizlik görevlisi B.Ş. (42) tarafından gönderildiğini tespit eden F.G.M., suç duyurusunda bulundu. B.Ş. hakkında 'cinsel taciz'den 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özel okulda matematik öğretmeni olan F.G.M.'ye, 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., gülleri önce aynı kurumun başka şubesinde görev yapan öğretmen eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi. 1,5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu gördü.

Avukat Aykaç, "Evliyseniz ve karşınızdaki kişi de evliyse yaptığınız hareketlere son derece dikkat etmek zorundasınız. Evli değilseniz de dikkat etmeniz gerekir. Burada asıl olan hareketin muhatabı yani kişinin rahatsız olmamasıdır. Hukukumuz bunu düzenlemiştir. Burada çiçeğin içeriğinden gönderim şekline kadar her şey mahkemenin vereceği kararda etkili olacaktır. Sonuçta bunların hepsinin toplumda kabul edilmiş anlamları var. Her çeşit çiçeğin bir anlama geldiği toplumca kabul edilir; bunlar da yargılama aşamasında dikkate alınır" diye konuştu.