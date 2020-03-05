"öğretmen"i izleyiciyi hayran bıraktı!
"Öğretmen" aynı zamanda Twitter'ın hem dünya, hem Türkiye gündeminin 1. sırasına yerleşti, binlerce olumlu yorum aldı.
Yapımcılığını MEDYAPIM ile MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Merve Girgin'in kaleme aldığı, uygulayıcı yapımcılığını Suzan Sümeli'nin yürüttüğü "Öğretmen" dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekrana geldi, izleyiciyi hayran bıraktı.
Dizi daha ilk bölümüyle AB hedef kitlede 10,16 reyting ve 23,87 share alarak büyük başarıya imza attı.
Kaynak: Bültenler