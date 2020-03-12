Öğretmen dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep, Akif'in sırrını itiraf ediyor Yayınlandığı ilk bölümden herkesin dikkatini çeken Öğretmen dizisinin haftaya yayınlanacak olan 3. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Komadan çıkan Zeynep, bu hale gelmesine neden olan olayın kaza değil sevgilisi Akif Erdem'in kendisine bilerek çarptığını söyledi.

İlginç konusuyla dikkat çeken ve farkındalık yaratan Öğretmen dizisinin 3. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Akif Erdem'in sevgilisi Zeynep komadan çıktıktan sonra şok bir itirafta bulunuyor. Zeynep Akif'in kendisine bilerek çarptığını ve kaza olmadığını açıklıyor.

AKİF, POLİSLERİ TEHDİT EDİYOR

Mr. Hiiragi's Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisi 18 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünde Akif Erdem'in büyük sırrı çözülüyor. Komiser Yılmaz'ı arayan Akif "Size birazdan bir video göndereceğim. Ama bunu bizim sınıftan kimin çektiğini bulamıyoruz. Eğer akşam 8'e kadar kimin çektiğini bulamazsanız, sınıftan 5 öğrenciye daha veda etmek zorunda kalacağız" sözleriyle herkesi tehdit ediyor.

ZEYNEP HER ŞEYİ HATIRLIYOR

Diğer yandan ise Akif'in trafik kazasında komaya giren sevgilisi Zeynep uyanıyor. Zeynep kendine geldikten sonra, yaşadığının kaza olmadığını ve Akif'in kendisine bilerek ve isteyerek çarptığını söylüyor. Emniyet Müdürü Metin'i arayan Kenan ise, Zeynep'in her şeyi hatırladığını söylüyor.

ÖĞRETMEN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

FOX TV'nin yeni dizisi Öğretmen, dün akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar. Rüya'nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir. Öte yandan Küçükkapı Lisesi'ni bombalayan Akif'in yaptıkları ülke gündemi oldu.