Öğretmen baba hemşire kızını boğarak öldürdü
Kilis'te sınıf öğretmeni baba, tartıştığı 26 yaşındaki hemşire kızını boğarak öldürdü. Polisi ararayarak kızını öldürdüğünü söyleyen baba, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Kilis'te öğretmen Mehmet K., tartıştığı kızı Çiğdem K.'yi (26) boğarak öldürdü. Mehmet K. ihbarda bulunduğu polis ekiplerine teslim oldu.
Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gaziantep Çocuk Hastanesinde görevli 26 yaşındaki hemşire Ç.K. ile sınıf öğretmeni babası M.K. tartıştı. Baba M.K. bir süre sonra kızı Ç.K.'yı yere yatırarak boğazını sıktı. Nefessiz kalan Ç.K. çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ç.K. hayatını kaybetti.
POLİSİ ARAYIP TESLİM OLDU
Ç.K.'nın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, polis nezaretinde ailesine teslim edilmek üzere cenaze aracıyla Kilis'e gönderildi.
Baba M.K. ise polisi arayarak teslim oldu.
Gaziantep Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi yanık ünitesinde 1 yıldır hemşire olarak çalışan Ç.K.'nın tatil için Kilis'e geldiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Oldu gitti. Allah yilunu cennet etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Olayın iç yüzünü bilmeden yorum yapmak çok yanlış bir şey kimse durduk yerde kızını öldürmez hakikatini ALLAH C. C BİLİR ALLAH C. C insanı nefsine ve şeytana uymaktan muhafaza etsinCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Tarafsız doğru söylemiş, kimse kimsenin ne derdi olduğunu ne yediğini ne içtiğini ne çektiğini başının içinde ne tür ağrı olduğunu bilemez. En iyi yorumu da bunları bilmeden yaparız. En çok bildiğimiz bilmeden yorum yapmaktır. . saygılar.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Bir öğretmen kendi kızını boğarak Rabbine kavuşturabiliyorsa, senelerce ilahiyat okumuş din adamları çok rahat cemaati İblis''e intisab ettirebilir. Tağut''a kul kılabilir ümmeti. Bunlar olabiliyorsa, milyonların oyuyla seçilmiş de olsa yanlış kararlarla dünyayı siyasetçiler cehenneme çevirebilir. Hukuk zengini zenginleştirirken fakiri daha köle haline getiren bankalar oluşturabilir. Dünya düzken Nasa diye bir psikolojik savaş kurumu dünyayı hollywood filmleriyle dünya küre diye kandırabilir.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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Şu gözlere baksana yılan gibi, neden öldürdüğüne şaşmamalı.Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
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Şimdiki nesil çok dik kafalı ve söz dinlemez kendine buyruk. Koca bir burunları var çevreyi göremiyorlar kibirden,Bn 35 yaşındayım daha babamın yanında ayağımı uzatamam. Bir arkadaşımın iki kızı lisede, laf söz hak getire! Ve bizim gençlerde ki kibir dünyada hiç bir nesilde yok, hep beğenilme, ego kaygısı. Baba haklı demiyorum kimsenin içinide bilemeyiz.Allah rahmet eylesinCevap Yaz 43 16 Yayından Kaldır
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Bir canlinin canini Allahtan baska birinin alabilecegini savunan buna mazeret arayan herkez zavallidir dinsizdir3 1 Yayından Kaldır
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Düşüncelerimi yazmışsınız, altına imzamı atıyorum. Benim de lise ikinci sınıf bir kızım var, aynen dediklerinizden. Allah insanı evlatlarıyla sınamasın, çok zor bir imtihan, öyle böyle değil. Evlat değilde herhangi başka bir kişi, yada her neyse farketmez, insan çoktan vazgeçer ama ''evlat'' işte, can parçan, çaresizliğin oluveriyor.1 Yayından Kaldır
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FOTOĞRAFINDA DA ÖLECEKMİŞ GİBİ BAKIYO. . .Cevap Yaz 3 32 Yayından Kaldır
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MAL ADAM2 Yayından Kaldır