Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu

27.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:25

İzmir'de öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan ve 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmenin cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesince onanırken Yargıtay kararı bozup tutuklu öğretmenin tahliyesine karar verdi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2017'nin Mart ayında meydana gelen olayda Limontepe Sehine Hasan Saray İlkokulunda meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni S.S.S. (58), ders sırasında öğrencisi Z.P. (8) isimli kızı, masasında sandalyede otururken bacaklarının arasında aldığı ve taciz ettiği sırada derse oğlunu bırakan velinin girmesiyle öğrencisini kendinden uzaklaştırdığı iddia edildi. Bir velinin görmesiyle ortaya çıkan cinsel istismarla ilgili ailenin de şikayeti üzerine ifade veren küçük kız Z.P., öğretmeni S.S.S.'nin özel bölgelerine dokunduğunu, şüpheli öğretmenini bu eylemlerini gerçekleştirirken bazen pantolonun içerisine elini sokarak yaptığını söyledi. Konuya ilişkin adli görüşme raporunda uzmanların verdiği bilgiye göre, mağdur Z.P.'nin ifadelerinde anlattıklarının kurgu olmadığını düşündürecek belirgin, abartı olmayan, net ve açık ayrıntılar verebildiği, sorulan sorulara içtenlikle cevaplar verdiğinin ve bu anlamda vermiş olduğu bilgilerin samimi, tutarlı ve güvenilir olduğu kanaatine varıldığını bildirdi. Öğretmen S.S.S. ise polis ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.

Yaşanan olay sonrası öğretmen S.S.S. emekliliğe ayrılırken hazırlanan iddianameyle tutuklu olarak yargılanmaya başlandı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, sanığa önce cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezası verirken daha sonra sanığın eğiticisi, bakım ve gözetim yükümlülüğü altında olan mağdura karşı suçu işlediği için verilen ceza yarı oranında artırılarak 15 yıl oldu. Mahkeme heyeti, sanığın aynı suç işleme kastı ile birden fazla suçu işlediğinden, suçu işleme sayısını da göz önüne alarak cezayı yarı oranında artırarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına yükseltti. Son olarak mahkeme heyeti, sanığın sabıkasızlığı, duruşmalardaki iyi hal ve tutumunu göz önünde tutarak indirim uygulayarak cezayı 18 yıl 9 aya düşürüp tutukluluğun devamına karar verip davayı sonlandırdı.

BÖLGE ADLİYE ONADI, YARGITAY BOZDU

Sanık tarafı avukatının dosyayı istinaf etmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15. Ceza Dairesinde görülen davada, mahkeme heyeti İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı onadı. Sanık avukatı daha sonra dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. Ceza Dairesi, duruşmasız yapılan inceleme sonrası, mağdur kız öğrencinin çelişkili ifadeleri ve tutarsız beyanları, mağdurun beyanlarını desteklemeyen tanık beyanları nedeniyle ilk mahkemede sanığa verilen 18 yıl 9 ay cezayı bozarken sanık S.S.S.'in tahliyesine karar verdi. Yargıtayın kararı bozmasının ardından dava İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde tekrar görülmeye başlanacak.

"SANIĞIN TAHLİYESİ AİLELER ARASINDA İNFİALE NEDEN OLDU"

Mağdur kız öğrenicinin avukatı Bengisu Kaya, "Yargıtay'ın 'mağdurun çelişkili ve tutarsız beyanları, mağdurun anlatımlarını desteklemeyen tanık ifadeleri, sübuta ilişkin deliller ile dosya içeriğinin çelişmesi' şeklindeki gerekçelerinin hukuk ile açıklanması mümkün değildir. Zira 8 yaşında bir çocuğun bizzat öğretmeni tarafından maruz bırakıldığı bu olayı titreyerek ve ağlayarak anlatması öyle sanıyoruz ki akıl almaz bir şekilde 'çelişkili ifade' olarak değerlendirilmiştir. Sanığın tahliyesi gerek mağdurun ailesi gerek diğer öğrenci velileri arasında infiale neden olmuş olup sanığın halen Limontepe Seniye Hasan Saray İlköğretim Okulu çevresinde bazı öğrenci velileri tarafından görülmesi endişeye neden olmuş, pek çoğu CİMER'e dahi başvuru yaparak endişelerini bildirmişlerdir" dedi.

Kaynak: İHA