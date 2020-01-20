Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
Siirt'te, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni açığa alındı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K, açığa alındı.
SICAK SOBA MAŞASI DEĞDİRDİ
13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana gelen olayda sınıf öğretmeni A.K, iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu.
AÇIĞA ALINDI
Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.