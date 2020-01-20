Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
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Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı

Siirt'te, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni açığa alındı.

20.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:30

'in ilçesinde, 3 öğrencisinin vücuduna sıcak soba maşası değdirdiği belirlenen ilkokul öğretmeni A.K, açığa alındı.

SICAK SOBA MAŞASI DEĞDİRDİ

13 Ocak'ta, Şirvan ilçesine bağlı Demirkaya köyündeki ilkokulda meydana gelen olayda sınıf öğretmeni A.K, iddiaya göre, öğrencileri B.Ç. (7), Ç.G. (9) ve M.Ç.'nin (9) vücuduna sobanın sıcak maşasını değdirdi. Aileler, çocuklarının vücutlarındaki izleri fark edince öğretmenden şüphelenip, suç duyurusunda bulundu.

AÇIĞA ALINDI

Bunun üzerine Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu sınıf öğretmeni A.K. açığa alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
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