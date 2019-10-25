Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı

Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde öğrencilerin gözü önünde okul bahçesinde, öğretmeni döven baba ve oğlu cezasız kalmadı. Gözaltına alınan baba oğul tutuklandı.

25.10.2019 13:55
Öğrencilerin gözü önünde öğretmeni döven baba oğul tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin, okul bahçesinde veli ve iki oğlu tarafından öğrencilerin gözü önünde dövüldüğü anlar anbean güvenlik kamerasına kaydedilmişti. Öğretmenin okul bahçesinde darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlunun tutuklanmasına karar verildi.

ÖĞRETMENİ DÖVDÜLER

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A'nın işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür yardımcısı ve Görsel Sanatlar öğretmeni Yasin Güneş, davranışlarından şikayetçi olduğu öğrencinin durumunu okul idaresine bildirdi. Okul idaresi de durumu öğrencinin velisine iletti. İki çocuğuyla okula gelen veliyi kapıda karşılayan öğretmen Güneş, öğrencinin durumunu anlatarak konuşmak üzere onları odaya davet etti.

Daveti kabul etmeyen veli ve iki oğlu öğretmeni okul bahçesinde darbetmeye başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öğretmenin veli ile iki oğlu tarafından uğradığı saldırı ve yerde tekmelenmesi görülüyor. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle saldırganlar okuldan uzaklaşıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: Okul bahçesinde öğretmeni darp eden baba ve oğul tutuklandı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (5)

  • HAİNSİNİZ:
    Yerdeki öğretmene kafasına tekme atan hain mahlukat inşallah hapiste de senin kafana öyle tekme atarlar. Adam öldürmeye teşebbüsten yargılanırsın inşallah.
    Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
  • YONTUCU:
    çocuğun davranış bozukluğu babanın eseri, şimdi hapishanede diğer mahkumların çamaşırlarını yıkarken efelikleri akıllarına gelsin
    Cevap Yaz 16 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.