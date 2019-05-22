Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Ciple Çarpıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı
Denizli'de ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü ile cip çarpıştı. 14 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
ARAÇ İÇİN KAMERASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi.
Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü.
Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.
YORUMLAR (14)
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O şoföörün kemeri takili olsaydi direksiyona hakim olabilirdi şoför uçtu minibus de uçabilirdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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NE ŞÖFÖRÜN NEDE ÇOÇUKLARIN EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİL. BU NASIL SORUMSUZLUK . BURDAN BUNU ANLIYORUZKİ OKUL SERVİSLERİN YETERİNCE DENETLENMİYOR. MASUM ÇOCUKLARDAN BİRİNE BİRŞEY OLUNCAMI DENETLENECEKKK. ŞÖFÖR BARİ KENDİN TAKMIYORSUN O MASUM ÇOCUKLARIN KEMERİNİ TAKKK.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Emniyet kemeri zorunlu değil mi ?????Hepsi fırladı bi yere yok mu bu serviste emniyet keneri?Nerde bu servisin hostesi nedne kontrol etmiyor kemer takılmış mı takılmamış mı ??Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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şöfor hokuz pokuz olduCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Huzurlu bir yolculuk yapmak İçin,Yola çıkmadan önce sadaka vermeliyiz ve yol dualarınıda okuyup öyle yola çıkmalıyız.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır