Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Ciple Çarpıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün ciple çarpışması sonucu 14 kişinin yaralandığı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ARAÇ İÇİN KAMERASININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öğrenci servisindeki araç içi güvenlik kamerası görüntüleri kaza anında yaşananları gözler önüne serdi.

Görüntülerde servis minibüsüne cipin çarpması ve kemer takmayan öğrencilerin koltuklarından fırlamaları yer aldı. Ayrıca bazı öğrencilerin panikle çığlık atıp, ağladıkları da görüldü.

Öte yandan emniyet kemeri takılı olmadığı belirlenen servis minibüsünün şoförü Adil Kabaca'nın çarpışmanın şiddetiyle yere düştüğü, ardından kalkıp, ayakta direksiyonu kontrol etmeye çalıştığı da görüntülerden anlaşıldı.