Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?
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Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen PCR testi hakkında detaylar merak ediliyor. Aşısız Öğretmen ve okul personeline zorunlu hale getirilen PCR testi hakkında Öğrencilere PCR testi zorunlu mu konusu merak ediliyor. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs aşısı ve PCR testi kararları açıklandı. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? İşte, yen kabine kararları ve Öğrencilere PCR testi zorunlu mu, sorusunun yanıtı.

ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'na dair açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

"Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

Açıklamada PCR testi yaptırması zorunlu olankişiler belirtildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

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