Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen PCR testi hakkında detaylar merak ediliyor. Aşısız Öğretmen ve okul personeline zorunlu hale getirilen PCR testi hakkında Öğrencilere PCR testi zorunlu mu konusu merak ediliyor. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?