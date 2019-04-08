Öğrencilere Eğitimler Sürüyor

Kilis'te, Refik Halit Kertmen ortaokulunda"Temizlik-Hijyen"konusunda öğrencilere eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İslambey ÇATOM işbirliğiyle Oylum Mahallesinde bulunan Refik Halit Kertmen Ortaokulunda okuldaki 7 ve 8. sınıf kız öğrencilerine "Temizlik - Hijyen"eğitim verildi. Eğitimlerin sonunda kız öğrencilere hijyen temizlik malzemeleri dağıtıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA