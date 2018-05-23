Öğrencilere "Dedem Kadı Burhaneddin" Kitabı Dağıtıldı

Sivas'ta valilik öncülüğünde başlatılan ve Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisleri Projesi kapsamında hazırlanan "Dedem Kadı Burhaneddin" adlı kitap öğrencilere dağıtıldı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal ilkokulunda düzenlenen programda, Zekiye Çoban'ın kaleme aldığı, Nur Dombaycı'nın resimlediği "Dedem Kadı Burhaneddin" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Daha sonra kitap Sivas Valisi Davut Gül tarafından öğrencilere dağıtıldı.

Programda konuşan Gül, bu yıl beş adet kitap basıldığını belirterek, "Bu kitaplar, 'Annem Varsa Bende Varım', 'Adını Sen Koy', 'Ben Büyüdüm Anne', 'Gençlerle Baş Başa', 'Dedem Kadı Burhaneddin'. Bunların toplam sayısı 133 bin adet. Bunların toplam maliyeti özel basım olmasına rağmen yaklaşık 483 bin lira. Hayırseverlerin katkıları ile öğrencilerimize bu kitapları hediye ettik. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sadece valiliğin dağıttığı kitapları okumamaları gerektiğini Gül, şöyle devam etti:

"Bu meclis ile öğretmenin, velinin, öğrencinin olabildiğince karar verici mekanizmalara katılmaları, iletişimin güçlenmesi ve öz güvenin gelişmesi, öğrencilerin idarecilerle ve öğretmenlerle beraber kendi geleceklerini bu yaşlarda tayin etmeleri hedeflenmiştir. Demokrasi kültürünün ve sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerin gelişmesi amaç edinilmiş, bu da belli bir ölçüde gerçekleştirilmiştir."

Vali Davut Gül, daha sonra öğrencilere kitaptan dağıttı.