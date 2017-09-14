Öğrenciler Yeni Eğitim Yılına Bilim Deney Merkezi'nde Başladı

Özel Atayurt Koleji öğrencilerinin misafir olduğu merkezde bilimsel konularda sunumlar yapılırken yapılan deneye de tanıklık ettiler.

2017-2018 eğitim öğretim yılını Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi'nde açan Özel Atayurt Koleji öğrencileri Bilim Deney Merkezi'ndeki uzmanlar tarafından hazırlanan 'Parçacıktan Evrene' isimli atölyeye katıldılar. Atölyede öğrencilere parçacık fiziği, Cern, Higgs Bozonu, Bulut Odası Deneyi, Büyük Patlama, evrenin oluşumu gibi bilimsel konularda etkileşimli bir şekilde eğitimler verildi.

Evrenin gizemli dünyasına yolculuk yapma fırsatı yakalayan öğrenciler Bulut Odası Deneyi ile yıldızlardan yayılan ve sürekli etrafımızda dolaşan fakat gözle ve mikroskopla göremediğimiz parçacıkların izlerini gözlemlediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e böyle bir merkezi Eskişehir'e kazandırdığı için teşekkür eden öğrenciler, kitaplarda öğrendikleri bilgileri Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi atölyeleri sayesinde uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı bulduklarını dile getirdiler.

