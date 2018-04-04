Öğrenciler Destan Yazılan Topraklarda

Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesinde bir hafta geride kalırken, şu ana kadar toplam 13 okuldan 850 öğrenci, 27 otobüs ile destanın yazıldığı topraklara gitme fırsatı buldu.

Osmangazi Belediyesi, 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesi ile okullarında başarılı olan 20 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürüyor. Nisan ayı sonunda hayata geçirilen proje kapsamında şu ana kadar toplam 13 okuldan 850 öğrenci 27 otobüs ile destanın yazıldığı topraklara gitti. Çanakkale'ye gezisine katılan öğrenciler, Kilitbahir Kalesi ve Namazgah Tabyaları, 257 kiloluk bombayı olduğu yerden tek başına kaldıran Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Anıtı, Ertuğrul Tabyası, Yahya Çavuş ve Arkadaşlarının Şehitliği, Zığındere, Kocadere, Bomba Sırtı, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Conkbayırı ve 57'inci Alayı gezerek şehitlerimiz için dua etti.

65 gün sürecek proje kapsamında toplam 115 okuldan 20 öğrenci her gün 7, toplamda da 455 otobüs ile Çanakkale'ye giderek, ülke topraklarını savunmak adına askerlerimizin verdiği şanlı mücadele ruhunu yaşama fırsatı bulacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' adı altında hayata geçirdikleri proje ile 20 bin öğrenciyi Çanakkale'ye götürerek, gençlerin milli şuurlarının güçlenmesine katkıda bulunduklarını ifade ederek, "2015 yılında Çanakkale Savaşı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla 18 bin öğrencimizi Çanakkale'ye ötürdük. Bu yıl da 'Geleceğimiz Tarihle Buluşuyor' projesi ile yeniden 20 bin öğrencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Dünyanın gidişatının değiştiği, bir devrin kapanıp bir devrin başladığı Çanakkale'ye daha fazla öğrencimizin gitmesi ve istiklal destanın yazıldığı toprakları gezerek bir ulusun küllerinden yeniden doğduğu yerleri görebilmesi, geleceğimiz adına çok önemli. Çanakkale'yi görmeden ve atalarımızın orada yazdığı destanı bilmeden geleceğe sağlam adımlar atamayız. 100 yıl önce Çanakkale'de mücadele ettiğimiz emperyalist zihniyet, bugün Suriye ve Irak'ta karşımıza çıkıyor. Biz tarihimizi iyi bilirsek ve kendimize dersler çıkartırsak, kimse bizim karşımızda duramaz" dedi. - BURSA